«ريان» على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلى بالدورى

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بالدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بالدوري الممتاز

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وتحديدا 1.

وشهد تشكيل سيراميكا الأساسي قيادة النيجيري جون إبيوكا لهجوم الفريق، بينما يجلس على مقاعد البدلاء أحمد ياسر ريان.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني - ميدو جابر - محمود نبيل.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عمرو قلاوة - أحمد قرموطي - عبدالرحمن السكران - محمود زلاكا - عبدالرحمن بودي - أحمد ياسر ريان.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

أما تشكيل الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، كان التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: برونو سافيو وشادي حسين.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

علي لطفي ورامي ربيعة ومحمد شريف وعمرو السولية وكريم فؤاد ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.

ويقود المباراة طاقم مكون من إبراهيم نور الدين حكم للساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، ومحمد محمود لطفي حكم مساعد ثان، ومحمود منصور حكم رابع، وخالد الغندور حكم تقنية فيديو، ويوسف البساطي حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، أما الأهلي فيتربع على القمة برصيد 23 نقطة.