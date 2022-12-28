الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تزامنًا مع انطلاق النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف»| عرض مسرحية «كنز الدنيا» على قناة ON.. الليلة

مسرحية كنز الدنيا
مسرحية كنز الدنيا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إعادة إذاعة عرض مسرحية «كنز الدنيا» بطولة النجم أشرف عبدالباقي وعدد كبير من أبطال ذوي القدرات الخاصة، على قناة ON، اليوم الأربعاء، في الساعة 9 مساء، تزامنًا مع انطلاق النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف" في احتفالية حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.

العرض المسرحي "كنز الدنيا" كان قد حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وهو من بطولة الفنانين أشرف عبدالباقي، إبرام سمير، شريف حسني، ملك ياسر، علي المصري، وآدم وهدان، ويخرجها للمسرح أشرف عبدالباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد ويشارك بها مجموعة مميزة من ذوي القدرات الخاصة.

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