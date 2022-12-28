الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«مواقف إنسانية وطريفة».. الرئيس السيسى تريند تويتر عقب انتهاء احتفالية «قادرون باختلاف»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عقب ختام احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسخته الرابعة اليوم الأربعاء، والتي تضمنت العديد من اللفتات الإنسانية والمواقف المؤثرة كما تضمنت العديد من المواقف الطريفة التي جمعت الرئيس السيسي والأطفال وأبطال قادرون باختلاف.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صناديق هيئة قناة السويس والشهداء والمصابين والإسكان ووزارة الدفاع والتأمين الصحي، بدعم صندوق أصحاب الهمم.

وكلف الرئيس السيسي صندوق هيئة قناة السويس بدعم صندوق ذوي الهمم بـ100 مليون جنيه، و100 مليون من صندوق الشهداء والمصابين، و100 مليون جنيه من صندوق التأمين الصحي، و200 مليون من صندوق الإسكان، كما طلب 500 مليون جنيه من صندوق القوات المسلحة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم لدمج ذوي الهمم في المشروعات القومية.

وكلف الرئيس خلال كلمته باحتفالية "قادرون باختلاف"، وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار كارت الخدمات المتكامل لذوي الهمم.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، حفل "قادرون باختلاف" في نسخته الرابعة تحت شعار "لينا مكان"، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الدولة، بالإضافة إلى عدد من ضيوف مصر من الخارج أبرزهم عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف احتفالية الرئيس السيسي تريند تويتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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