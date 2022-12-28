الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في 5 خطوات.. كيف تصبحين خبيرة تجميل؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لطالما كانت دورات التجميل واحدة من أكثر الدورات غير التقليدية متابعة في الفترة الأخيرة، خاصة مع التطور التدريجي للتكنولوجيا، وتغيرت العملية والتدابير المتخذة في إطار دورات التجميل بشكل كبير.

وتزامنًا مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنمية المواهب، نرصد لكم في السطور التالية خطوات احتراف مهارات التجميل، وفقًا لتقرير نشره موقع “learn”..

ما هو التجميل؟

أخصائيو التجميل هم من المهنيين ذوي الخبرة والمدربين جيدًا الذين يسعون إلى استخدام معارفهم ومهاراتهم لتقديم العناية بالشعر وعلاجات التجميل وتقديم المشورة لعملائهم، ويمكن لأخصائي التجميل تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لشعر العملاء، مثل غسل الشعر بالشامبو والتلوين والتصفيف والقص، كما يمكنهم أيضًا تقديم علاجات وتدليك لفروة الرأس، كما أنهم ماهرون في وضع المكياج، سواء في وضعه، أو تدريب الآخرين على تطبيقه، أو تقديم المشورة للعملاء، ويمكنهم إجراء إزالة الشعر، مثل الشمع، وكذلك شعر مستعار، ويتم تدريبهم أيضًا على إجراء عمليات تجميل الأظافر والباديكير.

كيف تصبحين خبيرة تجميل؟

الخطوة 1: البحث عن واجبات مهنة التجميل

يقدم أخصائيو التجميل علاجات مختلفة للعناية الشخصية مثل تصفيف الشعر، والمكياج، وإزالة الشعر بالشمع، والتدليك، والعناية بالبشرة، وعلاجات الرموش والحواجب، والعناية بالأظافر، وقد يقدمون أيضًا علاجات متقدمة مثل التحليل الكهربائي والعلاج بالليزر والماكياج الدائم، ويقدم أخصائيو التجميل أحيانًا النصائح المتعلقة بالعناية بالبشرة والعناية بالشعر والمكياج وربما حتى اللياقة البدنية والصحة، بينما يتم تدريب الغالبية في عدة مجالات، يركز معظمهم على تخصص واحد مثل الشعر أو الأظافر، ويتم تدريب أخصائي التجميل في مدرسة مهنية أو مدرسة تجميل.

الخطوة 2: تعرف على مدارس التجميل وقم بالتسجيل

يمكن لمحترفي التجميل الطموحين العثور على برامج ذات صلة في مدارس التجميل المهنية المستقلة والمدارس الفنية وكليات المجتمع، ويمكن أن تركز هذه البرامج على مجال واحد من مجالات التجميل، مثل تصفيف الشعر، أو يمكن أن تكون برامج تجميل شاملة، والتي يمكن أن تشمل العناية بالأظافر، وقص الشعر وتصفيفه، والعناية بالبشرة، ويمكن للطلاب بدوام كامل إكمال البرامج بشكل عام في تسعة أشهر، ويمكن العثور على بعض دورات التجميل عبر الإنترنت.

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الخطوة 3: أكمل التدريب المهني

تسمح التلمذة الصناعية لأخصائي التجميل بتلقي تدريب عملي إضافي في تخصصات التجميل المختلفة، وتستمر فترة الدراسة من سنة إلى ثلاث سنوات.

وحتى بعد الانتهاء من التدريب المهني، يجب على خبراء التجميل البقاء على اطلاع بأحدث التقنيات والاتجاهات والمنتجات، ويحضر العديد من الندوات وعروض التجميل والبرامج التدريبية.

الخطوة 4: خذ دورة في إدارة الأعمال

غالبية خبراء التجميل يعملون لحسابهم الخاص، لذلك قد تكون دورة إدارة الأعمال أو المحاسبة مفيدة لجهود ريادة الأعمال المستقبلية، ويمكن العثور على الدورات عبر الإنترنت، وكذلك في الكليات المجتمعية والتقنية، ويمكنك حتى العثور على دورات عمل مصممة خصيصًا لأخصائيي التجميل.

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الخطوة 5: كيفية الحصول على رخصة التجميل

يجب أن يكون جميع خبراء التجميل مرخصين من الدولة التي يخططون للعمل فيها، ويتضمن الترخيص اجتياز امتحان عملي وكتابي، وعادة ما تحتاج التراخيص إلى التجديد كل بضع سنوات.

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