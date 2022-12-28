لو فاتك التريند| أغنية جديدة لـ عمرو دياب.. ورسالة غامضة من محمود كهربا

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة فى 2023

أطلق الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة «سينجل» عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لإطلاقها كأول أغنية له في عام 2023، للمزيد اضغط هنا.

مطربة الراب السودانية رنا بدر الدين تتصدر التريند بعد مقتلها

تصدرت مطربة الراب الشهيرة فى السودان، رنا بدر الدين، محركات البحث على جوجل، وذلك بعد العثور عليها مقتولة داخل شقتها السكنية.

وكشفت التحقيقات عن تورط نجل صاحب العقار الذي استأجرت منه شقتها المفروشة فى الفترة الأخيرة، للمزيد اضغط هنا.

ما هي التوقعات بشأن أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال 2023؟

تشهد أسعار الذهب عالميا عدة تغييرات، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفائدة في كافة الدول، حيث قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي موجة صعود كبيرة في الفائدة، الأمر الذي تسبب في حدوث عدة تغيرات في سوق الذهب في 2022، للمزيد اضغط هنا

رسالة غامضة من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه مجددًا

وجه محمود عبدالمنعم "كهربا"، جناح الأهلي الدولي، رسالة غامضة للجماهير، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا بتجديد إيقافه مجددًا.

وكتب "كهربا"، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "انستجرام": سيأتي العوض.. العوض الذي لا نعلم مداه"، للمزيد اضغط هنا.

تأجيل ألبوم إليسا لطرحه بالتزامن مع عيد الحب فى فبراير

قررت النجمة إليسا، تأجيل طرح ألبومها الغنائى الجديد إلى شهر فبراير المقبل بدلا من طرحه في يناير.

وقال مصدر من صناع الألبوم، لـ“الدستور”، إن إليسا قررت طرح الألبوم بالتزامن مع عيد الحب فى شهر فبراير المقبل، للمزيد اضغط هنا.