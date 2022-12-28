قبل مواجهة سيراميكا اليوم.. كولر يحذر اللاعبين بمضاعفة العقوبات المالية

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة سيراميكا كليوباترا، اليوم، في معسكر الفريق بأحد الفنادق الكبري حذرهم أن هناك عقوبات مغلظة إذا استمر الأداء بهذا الشكل الذي ظهروا عليه، سواء أمام سموحة أو فاركو واستمرار نزيف النقاط.

وشدد المدير الفني خلال جلسته مع اللاعبين، على أن الأخطاء الفردية المتكررة تسببت في وضع الفريق تحت ضغط، سواء أمام المنافسين أو الجماهير الغاضبة من المستوي في الفترة الأخيرة.

وطالب كولر اللاعبين العودة إلي اللعب باستمتاع والتركيز بالتعليمات الفنية من أجل استعادة ثقة الجمهور وأيضا مواصلة الانتصارات في ظل اللعب دون ضغوط والتحرر من العصبية في المباريات.

من جانبه، رفض مارسيل كولر، المدير الفني، إجراء أي تعديلات على تشكيل الفريق الذي خاض مباراة سموحة الماضية من أجل الحفاظ على ثبات التشكيل بعد الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب حمدي فتحي وعمرو السولية وبرونو سافيو ومحمد أفشة وكريم فؤاد، وفي الهجوم محمد شريف.