الأربعاء 28 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف نصل إلى كأس العالم؟ الرئيس السيسي يجيب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه أحد أبطال «قادرون باختلاف» سؤالاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهم الأسباب التي تيسر الطريق لمصر للوصول إلى بطولة كأس العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في فقرة «اسأل الرئيس»: «مفيش حاجة تتحقق من غير جهد وإصرار، وانتوا مثال بالنسبة لنا وأسركم قالت لا وكمّلت معاكم وبذلت مجهود عشان تكونوا موجودين هنا».

وأضاف: «الكرة مش لعبة. الدنيا كلها بتحب تلعبها وتتفوق فيها. إحنا عندنا 105 مليون منهم 60% شباب، مهم نعرف نختارهم وندربهم ونصر على الطريق، وده النص بتاع الدولة أما النص بتاعهم إنه يعرف إن الرحلة طويلة جداً عشان يحقق الحلم».

وتابع: «المسألة ليست في المدربين والملاعب فقط ولكن منظومة كاملة بين الشباب وأسرهم والدولة، لو قدرنا نعمل كده.. الشباب هتقدر توصل ونحقق حاجات كتير».

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأكثر قراءة

أب يقتل نجله ضربًا لتسببه فى ضياع مفتاح دراجة نارية بالقليوبية

الرئيس السيسى: «مبقاش عندى أمنية لنفسى.. كل همى مصر والمصريين»

ضبط 147 سلاحا ناريا في 24 ساعة

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

«تجارية الجيزة»: إقامة معارض للسلع الغذائية بأسعار عادلة

حبس 5 فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فنان كبير.. وفن عظيم

ماجد حبته

النقل النهرى.. طفرة قريبة

محمد رفعت

بين عامين!

جمال رشدي

قرص الطعمية بجنيه

لواء. محسن الفحام

أمانة الكلمة

جمال-أسعد

السياسة ودور الأحزاب

لواء.حمدى البطران

مذكرات حكمدار القاهرة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعين هنغبى رئيسًا لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى

من هى سفيرة إسرائيل الجديدة لدى تركيا؟ خدمت عسكريًا ودرست علم المصريات

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»