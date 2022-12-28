كيف نصل إلى كأس العالم؟ الرئيس السيسي يجيب

وجّه أحد أبطال «قادرون باختلاف» سؤالاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أهم الأسباب التي تيسر الطريق لمصر للوصول إلى بطولة كأس العالم.

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في فقرة «اسأل الرئيس»: «مفيش حاجة تتحقق من غير جهد وإصرار، وانتوا مثال بالنسبة لنا وأسركم قالت لا وكمّلت معاكم وبذلت مجهود عشان تكونوا موجودين هنا».

وأضاف: «الكرة مش لعبة. الدنيا كلها بتحب تلعبها وتتفوق فيها. إحنا عندنا 105 مليون منهم 60% شباب، مهم نعرف نختارهم وندربهم ونصر على الطريق، وده النص بتاع الدولة أما النص بتاعهم إنه يعرف إن الرحلة طويلة جداً عشان يحقق الحلم».

وتابع: «المسألة ليست في المدربين والملاعب فقط ولكن منظومة كاملة بين الشباب وأسرهم والدولة، لو قدرنا نعمل كده.. الشباب هتقدر توصل ونحقق حاجات كتير».