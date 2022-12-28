الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التاريخ ينحاز للأهلى على حساب سيراميكا قبل مواجهة اليوم فى الدورى

الاهلى وسيراميكا
الاهلى وسيراميكا

يسعى فريق الكرة بالنادى الأهلي، لتجاوز عقبة سيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من مسابقة الدورى، اليوم الأربعاء.

ويمتلك الأهلي أفضلية تاريخية أمام فريق سيراميكا قبل مواجهة اليوم اليوم بالدوري المصري الممتاز، في المواجهة التي تقام لحساب الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ولا يعرف الأهلي طعم الخسارة أمام سيراميكا خلال 4 مواجهات جمعته معه، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراة، سجل 11 هدفا واستقبل هدفا وحيدا، وحقق المارد الأحمر نتيحة 4-0 مرتين، والفوز بهدفين دون رد في مباراة.

يتواجد الأهلي في المركز الأول برصيد 23 نقطة، في المقابل يتواجد سيراميكا في المركز الـ8 برصيد 11 نقطة.

وينشد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، الفوز أمام سيراميكا اليوم الأربعاء، لمصالحة جماهير المارد الأحمر؛ الغاضبة من مستوى الفريق في المباراة الأخيرة أمام سموحة، والتي فقد فيها الفريق نقطتين، كانت كفيلة للابتعاد بالصدارة؛ خاصة بعد تعادل الغريم التقليدي الزمالك.

ويُعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات في صفوف الفريق، والتي كانت آخرها أمس في مران الفريق بتعرض أحمد عبد القادر لكدمة قوية أبعدته عن قائمة الفريق، فضلا عن إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، وعدم جاهزية عمار حمدي.

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، محمود متولي. 

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، آليو ديانج، محمد فخري، كريم فؤاد، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، برونو سافيو، رأفت خليل، حمدي فتحي. 

خط الهجوم: محمد شريف، شادي حسين.

 القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا 

تعرض قناة "أون تايم سبورت" عبر شاشتها أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا.

استاد القاهرة أفضلية التاريخ الاحمر استاد القاهرة الدولى الجولة العاشرة أرض استاد القاهر

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وائل لطفي

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