3 أسباب تجعل رونالدو يتراجع عن فكرة الانضمام إلى النصر السعودي

لا زال الحديث مستمر عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو في الانتقالات المقبلة، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأصبح لاعب حر.

وتشير معظم التقارير، إلى أن وجهة رونالدو المقبلة ستكون الانتقال إلى نادي النصر السعودي، إلا أن التأكيدات لم تأتي حتى الآن.

وما زال يتردد رونالدو حول خطوة الانتقال إلى النصر وسط تقارير تشير، إلى أنه يريد الاستمرار في أوروبا لكن حتى الآن لم يصل أي عروض للدولي البرتغالي.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز الأسباب التي تجعل رونالدو يتراجع عن فكرة الانضمام إلى النصر السعودي.

البقاء على القمة

من أبرز أسباب التي قد تقنع رونالدو بعدم الانتقال إلى السعودية، هي بقاءه على القمة وعدم الاستسلام مثل العديد من الأسماء التي انتقلت إلى الخليج واختفت بعد ذلك.

صاحب الـ 37 عامًا يريد البقاء على قمة التنافس مع كبار النجوم وأبرزهم الغريم التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي والمتوج بكأس العالم في قطر.

المشاركة في دوري الأبطال

لا طالما أوضحت التقارير، أن رونالدو منذ الموسم الماضي ويريد اللعب في دوري أبطال أوروبا وكانت هذه أبرز مشاكله مع اليونايتد بعدما أخفق في التأهل للأبطال.

وبحث رونالدو كثيرًا عن عرض في الصيف للانتقال إلى فريق يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم إلا أنه استمر في اليونايتد.

ولا زالت الفرصة سانحة أمام رونالدو للمشاركة مع فريق في الأبطال هذا الموسم واللعب من أول دور الـ 16.

الجازية لبطولة يورو 2024

أكد رونالدو مرارًا وتكرارًا، أنه لن يعتزل اللعب دوليًا في الوقت الحالي، لذلك اللعب في أوروبا والالتحامات سيجعله يستعيد مستواه لبطولة مهمة مع منتخب بلاده في يورو 2024.

وخيب رونالدو الظن بمستواه في مونديال قطر، بعدما جلس بديلًا في مباريات الحسم وسجل هدف وحيد في المسابقة.