«أبوالوفا»: مناقشة مشكلات المواطنين مع وزير الصناعة وقدمنا حلولًا جذرية

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية في محافظة سوهاج، إنه تم طرح ومناقشة كافة مشكلات المواطنين خلال الاجتماع مع وزير الصناعة، كما قدم رؤوساء الغرفة التجارية المجتمعين بالوزير حلولا جذريه للتعامل مع كافة الموضوعات المطروحة طبقا لدراستهم على أرض الواقع .

وأشار رئيس الغردقة التجارية بسوهاج، في تصيحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الاجتماع ناقش البدء في استعدادات الاتحاد العام للغرف التجارية لعمل المعارض لإتاحة السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق استقرار في الأسعار.

كما ناقش الاجتماع ايضا التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الامر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

فيما تم الإشارة خلال الاجتماع بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الاسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية؛ لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.