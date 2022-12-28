الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قومي المرأة ببني سويف يستهدف 15 ألف في أول أيام «احميها من الختان»

الحملة
الحملة

أطلق المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتى تأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، وضمن أنشطة المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف إن الحملة تشمل قرى دنديل وبهبشين وكوم أبو خلاد والبرج واشمنت وجزيرة أبو صالح بمركز ناصر والضباعنه والملاحية والملاحية البحرية وكفر منصور بمركز ببا بإجمالي 2500 زيارة مستهدفة، حيث تم استهداف 15 ألفا و539 من بينهم، و4 آلاف و551 سيدة، و3 آلاف و545 رجلاً، و7 آلاف و443 طفلاً.

أوضحت محمود أن الحملة شهدت توعية ميدانية بحضور  عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات، والقيادات الدينية من الأئمة، حيث تم توعية الأهالي بالرسائل الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك التوعية بالرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث المجلس القومي للمرأة بني سويف تنمية الأسرة المصرية حملة طرق الأبواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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