الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطرب النقاش: رامى جمال وش السعد عليا.. وسعيد بأول أعمالى الفنية

المطرب النقاش ورامي
المطرب النقاش ورامي جمال

قال أحمد سالم، المطرب النقاش، إنه سعيد بأول أعماله الفنية "البطة السودة" التي تم طرحها، معبراً:" إحنا طايرين من الفرحة، ورامي جمال وش السعد عليا وحابب أشكره على دعمه ليا".

 

المهن الموسيقية

وأكد أحمد سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يشعر بالفخر الشديد من حصوله على كارنية المهن الموسيقية واجتيازه الاختبارات الفنية.

 

بداية عام جديد

وأضاف في حديثه، أنه يتمنى للشعب المصري بداية عام جديد سعيد عليهم، وأن يعم الخير والسلام العالم بأكمله.

 

يذكر أن رامى جمال يراهن على موهبة أحمد سالم إذ فال رامى جمال: "أنا حبيت صوت أحمد جداً، الناس اتهمتنى إنى عايز أركب التريند، رغم إنى شيرت الفيديو بتاعه قبل ما حد يشوفه، قلت لمراتي الصوت ده حرام لو معملتش ليه حاجة".

المطرب النقاش رامي جمال النقاش أحمد سالم البطة السودة

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