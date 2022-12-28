الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة التعليم تعلن أرقام جلوس الطلبة المصريين بالخارج لامتحانات الفصل الدراسى الأول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أرقام جلوس امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، وحيث أتاحت للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، عبر الرابط التالى: https://sabroad.emis.gov.eg/.

 

وتبدأ الشهر المقبل امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مرحلة التقديم التى كانت قد إتاحتها بداية نوفمبر الماضى، حيث استقبلت طلبات الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات العام الدراسى الحالى إلكترونيا.

 

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد إجراءات شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسى 2022/2023.

 

وقالت الوزارة إن تسجيل الطلاب للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج، وسداد الرسوم المقررة للتقدم يتم إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة والمخصصة لأبنائنا فى الخارج وفق التعليمات الواردة بإجراءات وشروط التقدم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2022/11/1 من الصف الأول الابتدائى، وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع.

 

وأوضحت الوزارة أن كتيب الإجراءات يتضمن نظام الامتحان، والمستندات المطلوبة للتقدم، والفئات المسموح لها بالتقدم، واللغات الأجنبية التى يمكن للطالب أداء الامتحان فيها، وحالات الإعفاء من اللغة الثانية، وغيرها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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