تفاصيل الجلسة الأولى للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بأسوان

عقدت الجلسة الأولى للجنة البيئة والمجتمع، والمنبسقة من اللجنة الرئيسية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة أسوان.

وتعمل اللجنه في تعزيز الصحة البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستدامة النظم الطبيعية، وتعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، والحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في الدولة.

ويأتي ذلك من خلال نشر الوعي البيئي بين فئات المجتمع وتشجيعهم على العمل البيئي التطوعي، وإثارة اهتمامهم بقضايا البيئة وأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مستوى الوعي البيئي للمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام، وبيئة نظيفة.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد نجيب رئيس لجنة البيئة، أن اللجنة تضم نخبة متخصصة من المهتمين بالبيئة من جامعة أسوان وجهاز شئون البيئة ومكتب البيئة بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى خبراء من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف رئيس لجنة البيئة أن تهدف اللجنة إلى وضع خطة استراتيجية بيئية للمحافظة للعمل على القضايا الخاصة بالمتغيرات المناخية بكافة المجالات والعمل على توصيات القيادة السياسية ومخرجات مؤتمر المناخ cop 27.

وكشف أن تم خلال الجلسة اتخاذ عدد من القرارات ومنها انشاء قاعدة بيانات بالمشكلات البيئية بالمحافظة لوضع الحلول لها لدعم المحافظة فى وضع الحلول البيئية للملفات الاستثمارية، وتقديم المقترحات التى تساعد فى تقليل التلوث وزيادة المساحات الخضراء مع إطلاق حزمة من المشروعات البيئية التى تعتمد على استخدام الطاقة الخضراء.

وأشار إلى الدور التوعوى للمجتمع لتغيير السلوكيات السلبية والتى من شأنها ألحاق الضرر بالبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الفضلات واستغلالها بالشكل الامثل الذى يخدم البيئة.