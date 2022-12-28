الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى تتابع التجهيزات النهائية لاستضافة «مؤتمر أدباء مصر»

جانب من تفقد مكتبة
جانب من تفقد مكتبة مصر العامة

تفقّدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، التجهيزات الجارية لاستضافة فعاليات "مؤتمر آدباء مصر" في دورته الـ ٣٥ الذي تنطلق فعالياته ٢٩ ديسمبر الجاري وتُتوج فيه المحافظة عاصمةً للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣م، بمقر سينما هيبس بالخارجة ومكتبة مصر العامة والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، يرافقها المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز، ومحسن حسب مدير عام الثقافة بالمحافظة، والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكّدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وحُسن الاستعداد بما يُظهر المحافظة بالمظهر المُشرّف واللائق. 

 

وتفقّدت نائب المحافظ قاعة السينما مُوجهةً بضبط أنظمة الصوت والشاشات وسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة، كما تفقّدت القاعات المُعدّة لإقامة الفعاليات الثقافية وحلقات النقاش للاطمئنان على جاهزيتها، لافتةً لأهمية إشراك المعلمين والطلاب وتحفيز الفئات المختلفة للمُشاركة في هذا الحدث المتميز؛ نظرًا لأهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الوعي وتعزيز الثقافة والارتقاء بالذوق العام للمجتمع.

 

وفي سياقٍ متصل التقت رُوّاد مكتبة مصر العامة، وأثنت على الأنشطة المتميزة التي تقدمها المكتبة، مُوجهةً بالتوسع في الأنشطة التربوية والتوعوية المُقدمة للأطفال، وتعزيز الأنشطة التي توسع المدارك وتُنمّي الخيال والمهارات.

 

 

محافظ الوادي الجديد التجهيزات الجارية لاستضافة فعاليات مؤتمر أدباء مصر المحافظة عاصمة للثقافة المصرية

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