تامر أمين عن واقعة إنهاء مدرس حياته بسبب مراته النكدية: «واقعة جديدة لانج»

علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة إنهاء مدرس حياته بسبب مراته النكدية، قائلًا: "واقعة جديدة لانج".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، "أنهي نكد اللي ممكن يوصل لهذه المرحلة، عارف إن بعض الستات يحبون النكد، وعارف كمان إن رجالة كثيرة أصبح لديهم مناعة ضد النكد، وعندهم تحصين ودرجة تحمل عظيمة للنكد".

وتابع أمين: "من الواضح أن هذا الرجل كانت مناعته بها فيروس، ولم يحتمل، يدوب استحمل 15 سنة فقط، بحسب كلامه".

وأشار إلى أنه من الواضح أن هذا الرجل الذي ينتمي إلى محافظة الفيوم، قرر الانتحار عن طريق أخذ حبة زراعية تسمى بـ"سوس القمح" وهي مبيدة للحشرات، وتوفي على إثرها.

وأوضح أن الغريب في الأمر أنه مدرس تربية فنية، أي أنه من المفترض أن تكون أحاسيسه عذبة ومرهفة ورقيق المشاعر، ويبدو أنه لم يحتمل لذلك.

وبين أنه بحسب كلام الرجل في الفيديو الذي نشره، والذي قال فيه إنه لم يعد يحتمل، واحتمل 15 سنة نكد من مراته، ومن ثم طفح الكيل وانتهت القصة، ولم يعد يحتمل أكثر من ذلك، خرج الرجل في الفيديو يودع أهله وأقاربه وأسرته وأصحابه لكنه لم يودع زوجته لأن هي السبب، حيث قال "بسببك يا هبة سأنهي حياتي".