التبكير بمعارض "أهلًا رمضان" وتخفيضات فى الأسعار تصل لـ35% (فيديو)

قال متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على تبكير معارض "أهلًا رمضان" لتبدأ في أول يناير، لافتًا إلى أن المعارض ستحتوي على كل السلع الغذائية بتخفيضات في الأسعار تتراوح بين 35% و40% عن الأسعار الحالية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السلع المتوفرة بجودة عالية، وليست رديئة، مؤكدًا أن المنافذ التابعة للغرف التجارية، كلها تخضع للرقابة، ومتابعة للأسعار والسلع.

ولفت إلى أن هناك تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وهناك تكاتف بين الغرف التجارية ووزارة التجارة، لدعم المواطنين.