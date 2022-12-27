العراق: إعفاء ومحاسبة ضباط وآمرين على خلفية العمل الإرهابى فى كركوك

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن مصادقة القائد العام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي بكركوك، والتي تضمنت إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي الجبان، الذي حصل في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك، حيث باشرت قيادة العمليات المشتركة إجراءاتها التحقيقية".



وأضاف، أنه "قد خلصت إلى النتائج الآتية:



- إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم.

- إعادة انفتاح الفوج الأول بما يضمن مسك الأماكن، والمناطق، والوديان ذات الأهمية التعبوية، لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية، وتأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسئولية.

- تكريم المقاتل رئيس عرفاء حسن حامد حسن المنسوب إلى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية، وذلك لدوره البطولي، وشجاعته الفائقة في قتل أحد الإرهابيين رغم إصابته أثناء الحادث.



جهاز مكافحة الارهاب في العراق

كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن استحداثات جديدة داخل الجهاز لمكافحة الإرهاب، حيث يسعى الى تشكيل جناح طيران خاص به، فضلًا عن ملف تأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب، وهو الأمر المطروح أمام القوات المسلحة العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن رئيس الجهاز الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي، قوله إن العمليات العسكرية ضد داعش مستمرة، وسيتم القضاء على جميع المجاميع الإرهابية في الأماكن المتواجدة فيها، مبينًا أنه تم الوصول إلى العصابات الإجرامية في جميع المناطق ومنها بادوش ومكحول وحمرين وقرى توخ.

وأوضح أن جهاز مكافحة الإرهاب يطمح إلى التكامل من خلال استكمال جناح الطيران الخاص بالجهاز ضمن الهيكل التنظيمي للاستقلالية في تنفيذ الواجبات.

وبشأن تأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب، أكد الساعدي أن "الملف مطروح أمام القائد العام للقوات المسلحة".

يذكر أن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدي، في وقت سابق، وجه بتأسيس مركز دولي في بغداد متخصص بمكافحة الإرهاب.