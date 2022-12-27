الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح أعمال تطوير طريق «محى الدين - تزمنت» فى بنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تطوير طريق «محي الدين - تزمنت»، ضمن خطة إعادة الشكل الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية عن طريق خلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف.

واستمع المحافظ لعرض موجز، عن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق التي نفذتها مديرية الطرق والنقل ضمن خطتها والتي شملت أعمال توسعة طريق تزمنت بطول 2كم في المسافة من الموقف حتى بعد مزلقان الصحارة بطول 300 متر، وعمل تعديلات بمسارات مرورية جديدة أمام الموقف وعلى طول الطريق، وإنشاء ميدان أمام مزلقان الصحارة "بتصميم فنى جمالي يحمل رسومات فرعونية وشعار المحافظة "بعد عمل التوسعات اللازمة التي وصلت إلى أكثر من الضعف.

بالإضافة إلى إنشاء حوائط ساندة من قطاعات الدبش والخرسانة على جانب الطريق وأسوار بأطوال 450مترا ورصف الأجزاء المضافة وإعادة رصف معظم أجزاء الطريق قبل التوسعة، فضلاً عن تأهيل ورفع كفاءة الإنارة بالطريق من خلال تركيب أعمدة مسلوبة بارتفاع 12 مترا لتعزيز الإنارة على طول الطريق، إضافة إلى عمل بلدورات وانترلوك على الجانين وبالجزيرة الواسطى، لتتناسب مع خطة التطوير التي شهدتها الآونة الأخيرة.

وأثنى المحافظ على الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة الطريق والذي يعتبر من أحد أهم المحاور المرورية ومدخل حيوي ثاني لمدينة بني سويف من الناحية الجنوبية ويخدم عددًا من قرى المركز بني سويف، بجانب قرى ومراكز الجنوب: إهناسيا، ببا، سمسطا والفشن، مضيفًا أن تحسين الطرق ببني سويف هو أحد المحاور المهمة التى تعمل عليها المحافظة بالتوازى مع محاور أخرى؛ لتحسين كافة القطاعات الخدمية والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشوارع والميادين الرئيسية المحاور المرورية الشوارع والميادين بني سويف

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