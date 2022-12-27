ضبط 183 طن أرز شعير وتحرير 16 محضرًا للمحتكرين فى كفر الشيخ

شهدت مراكز محافظة كفرالشيخ، عددًا من الحملات التموينية، لتشديد الرقابة وتم تشكيل لجان للمرور على مخازن والأماكن التخزينية لمواجهة احتكار الأرز والشعير الأبيض بدون سند قانوني بدائرة المحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين.

تمكنت الحملات بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط 115 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وتحرير 7 محاضر جنح مركز الحامول، وضبط 26 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتحرير محضرين جنح دسوق.

كما تمكنت الحملات من ضبط 8 أطنان أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتحرير محضر جنح الرياض، وتم ضبط أيضًا 7 أطنان و695 كيلو أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وتحرير محضرين جنح سيدى سالم، وضبط 37 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها وتم تحرير 4 محاضر جنح كفر الشيخ.