تحريات مكثفة لكشف العثور على جثة بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان أربعيني أسفل محور الفريق كمال عامر بدائرة قسم بولاق الدكرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا أفاد العثور على جثمان رجل أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثمان لشاب في العقد الخامس من عمره في الأربعينات ولا توجد إصابات ظاهرية فيه.

كما تبين من الفحص والمعاينة، أن الجثة لشاب يرتدي كامل ملابسه إلا أنه حافي القدمين، وتظهر على وجهه ملامح المشردين في الشارع، وتم نقل الجثمان إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة.

