تفوق كاسح لسيدات الأندية المصرية في الجولة الثانية من البطولة العربية لتنس الطاولة

تمكنت سيدات الأهلي لتنس الطاولة من مواصلة التفوق وصدارة المجموعة الأولى، بعد التغلب على الأعمال الحرة السوداني 3-0، حيث فازت دينا مشرف على لينه يحيى كما فازت سارة الحاكم على سها رمضان فيما حققت رؤى الناغي الفوز على نضال أبو المعالي.



واستأنفت عصر اليوم الثلاثاء لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات السيدات ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات والمقامة بالقاهرة.

وتقام البطولة على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات لستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، ويشارك بها 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

وبالمجموعة الثانية، فاز نادي جزيرة الورد على الفلاح عطبرة السوداني بنفس النتيجة حيث تغلبت فاطمة علاء على أريج أشرف وفازت فجر شومان على مروة مصطفى فيما حققت نيبال العيسوي الفوز على امنية مصطفى.

أما في المجموعة الثالثة فواصل الزمالك تألقه بعد الفوز على العربي الكويتي بنتيجة 3-0 بعد تفوق كل من يسرا حلمي ومريم يونس وجنة سعد على كل من حصة السلطان وانفال القوماتي وأمينة زيدان على التوالي



ويشارك 12 ناديًا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة في منافسات الرجال والسيدات والتي لعبت في الأردن العام الماضي.

الأندية المصرية تواصل الصدارة في بطولة الأندية العربية لرجال تنس الطاولة

في المجموعة الأولى، تغلب النادي الأهلي على الفحيحيل الرياضي الكويتي 3-0، حيث فاز السيد لاشين على مشعل الكنجري، وخالد عصر على محمد حميه، وأنهى شادي مجدي المواجهة لصالح فريقه بالفوز على خالد الفضلي.

وبالمجموعة الثانية، واصل إنبي نتائجه الجيدة وتخطى منافسه رائد شباب الأربعاء الحزائري بثلاث مباريات مقابل لاشئ، المحترف الفرنسي للفريق "هاشارد انطون" فاز على أمين بلقاضي، قبل مضاعفة أحمد نديم للنتيحة وتغلب على عيسى بلقاضي، وفي اللقاء الثالث والأخير تغلب مؤمن الأوز على عز الدين لعزازي.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثالثة بالفوز على نادي برقان الرياضي الكويتي 3-0، افتتح محمود أشرف المباراة وتخطى عبدالله المكيمي، وفاز سيد رمضان على صالح الجاركي وكريم العراقي على سلمان بومجداد.

ويشارك 20 ناديًا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة في منافسات الرجال والسيدات والتي لعبت في الأردن العام الماضي.