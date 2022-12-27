الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مدير ثلاجة سلع غذائية بدون ترخيص في الجيزة

جريدة الدستور

تمكنت مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

وتبين بحوزته كمية قدرها 6,1 طن "لحوم مجمدة - مصنعات دواجن، دواجن كاملة" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

محافظة الجيزة السلع الغذائية ضبط وزارة الداخلية مباحث التموين

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