إعدام طن لحوم مجهولة المصدر فى الشرقية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها 1,8 طن "مصنعات لحوم" بدون مستندات، مجهولة المصدر.

ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.