الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل بحوزته سلاح نارى غير مرخص

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة وذلك أثناء مشاجرة بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم أثناء المشاجرة وبمواجهته اعترف بالواقعة.

محكمة جنايات سوهاج عامل سلاح نارى المستشار عبدالفتاح الصغير المشاجرة

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