الكنائس الأرثوذكسية تطلق دعوات لحضور قداس عيد الميلاد في العاصمة الإدارية

أعلنت كنائس إتاحة مشاركة الاقباط في قداس الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إذ أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون عن إمكانية مشاركة الأقباط في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الكنيسة في بيان لها: دعوات حضور قداس البابا بالعاصمة الإدارية متاحه بالكنيسة أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يتم إحضار صورة لبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لمن هما أقل من 16 عاما، لافتة إلى عدم حضور أي أحد يعاني من أي أعراض مرضية حتي لو بسيطة.

كما أتاحت كنيسة العذراء مريم وأبي سيفين بعزبة النخل دعوات حضور قداس عيد الميلاد المجيد للبابا تواضروس الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى لأخذ الدعوات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العد التنازلي لاستعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير 2023، وكشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» عن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت المصادر الكنسية في تصريحاتها الخاصة إلى أن قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه البابا يشهد مشاركة واسعة من قيادات الدولة المصرية والوزراء، موضحة أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تبدأ نهاية الشهر الجاري في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والنواب.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن تفاصيل التغطية الإعلامية لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وقالت في بيان لها، لتغطية قداس عيد الميلاد المجيد مساء يوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق السبت 7 يناير 2023، سيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة.

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونها