الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسماء 17 عاملا المصابين في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية-السويس»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب، قبل قليل، 17 عاملا في انقلاب سيارة على «وصلة أبو سلطان» بطريق الإسماعيلية-السويس الصحراوي.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات الإسعاف تفيد بإصابة ١٧ عاملا في انقلاب سيارة بوصلة ابو سلطان.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من داليا عزوز عواد 22 سنة، هيام عبد العزيز عبد العزيز 24 عاماً، عيد فرج عيد طلبة 28 عاماً، مقيمين بمنطقة العباسة، وتم نقلهم إلى مستشفى فايد المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين ال17 في حادث أبوسلطان على طريق السويس الإسماعيلية

 

والمصابون هم عاطف رجب يوسف 40 عاماً، رابحة جمعة صبيح 40 عاماً، أسماء عبد المعطي محمد 38 عاماً، فهد محمد لويغي 18 عاماً، ثنيه محمد خليل 27 عاماً، سحر محمد عبد العزيز 27 عاما، سمية عبد المعطي محمد 51 عاما، إبراهيم سلمي بساطي 24 عاماً، دليا صالح جمعة 20 عاماً، روائح حافظ محمد 36 عاماً، عشام عبد المنعم عساف 42 عاماً، محمد إبراهيم محمود 35 عاماً، كاشف وزان اليبد 49 عاماً، إلهام محمد موسى 40 عاماً، جميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم


تم نقل 11 مصابا إلى مستشفى جامعة قناة السويس و5 آخرين إلى مستشفى فايد.

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