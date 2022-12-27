الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بطولة بيومي وتيام.. انتهاء تصوير فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن

تيام
تيام

انتهى المخرج شريف محسن من تصوير الفيلم الروائي الطويل "الصف الأخير"، ومن المقرر عرضه في مطلع العام الجديد في مصر والعالم العربي.

وتدور قصة الفيلم حول شاب ساذج ينظر للحياة نظرة أحادية البعد، ولكنه يذهب في رحلة تقلب أفكاره ومعتقداته رأسًا على عقب.

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، تيام قمر ويشاركهما محمد عبد العظيم، ياسر الطوبجي، أمجد عابد والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم من تأليف شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، ومن إخراج شريف محسن وإنتاج Victoria Film.

2022 الفيلم الروائي الطويل العام الجديد انتهاء تصوير انتاج الأفلام محمد عبد العظيم ياسر الطوبجي

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