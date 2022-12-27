الذرة بـ14500 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

استقرت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنيني“ 14500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى” 14500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ”أوكرانى“ 14350 جنيها.

وبلغ سعر إردب الذرة الرفيعة ”محلى” 1400 جنيه، فيما بلغ سعر إردب الذرة الشامية 1700 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 15200 جنيه، في حين بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه.

وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 30500 جنيه، بينما سجل سعر طن كسب صويا 46% محلى 31000 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” 33000 جنيه، في حين سجل سعر صويا فول فات ”بذرة محلي” 28100 جنيه، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”بذرة مستوردة” 26700 جنيه، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة محلية” 20900 جنيه.

وبلع سعر طن كسب عباد +36%: 22000 جنيه، بينما بلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد” 42000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين ”محلى” 40000 جنيه وبلغ سعر طن ردة بران محلى 8600 جنيه، وسعر سعر طن النخالة الخشنة 9400 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، وسجل سعر حمل تبن 400 جنيه.

وسجل طن أعلاف بادى 22700 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22600 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ22000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ18000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ17800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 17700 جنيه.