حبس 3 متهمين بحوزتهم هيروين وسلاح في سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز سوهاج، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة وزوجها وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

بداية الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام ربة منزل وزوجها وعاطل بالاتجار في مخدر الهيروين متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم ضبط عاطل وزوجته وبحوزتهم 500 جرام من مخدر الهيرويين وفرد روسى محلى الصنع و5 طلقات ومبلغ مالى 2690 جنيها وميزان ومطواة و3 هواتف محمولة وذلك أثناء مزاولة نشاطهما الإجرامى بدائرة قسم أول سوهاج.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسلاح النارى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.