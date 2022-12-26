السيدة نوال حسن تكشف تفاصيل لقائها بالرئيس السيسي: «فرحة ماشوفتهاش عمري»

كشفت السيدة نوال حسن، والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، تفاصيل لقائها اليوم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والحديث الذي دار بينهما.

وقالت في فيديو نشره برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنها كانت ذاهبة للخضوع للعلاج الطبيعي، وبعد نزولها من السيارة جلست على الطريق لتستريح فشاهدها الرئيس السيسي وأوقف موكبه ونزل من سيارته.

طلباتها من الرئيس

وأضافت، أن الرئيس سألها عن احتياجاتها، فأكدت له أن زوجها معاشه وبسيط وأنها ليس لها معلش ونجلها الأكبر لا يعمل، وأنها مصابة بالغضروف وتخضع للعلاج الطبيعي، متابعة: "قالي طلباتك" وأشار لعينيه وغادر.

وتابعت: "الناس الحلوة دي عملوا معايا اللازم الله يوسع رزقه ويخليه للغلابة شوفت فرحة كبيرة ماشوفتهاش عمري، وهو حاجة كبيرة ماقدرش أوصفها، ليا وللغلابة، ومقدرش أقول عنه حاجة، وهو بيدور على الغلابة بالذات".

وكشفت أنها تلقت من التحالف الوطني مبلغ مالي وغسالة وأشياء أخرى، مؤكدة أنها خلال ثلاث أو أربع ساعات الرئيس أحضر لها كل شيء.

وأردفت أن لديها 4 بنات و3 أولاد، وأنها من محافظة المنيا وزوجها كان يعمل في القصر العيني ولكنه دخل في سن كبير وأخذ نصف معاش، وكان لديه قطعة أرض باعها وبنى بها البيت الذي يعيشون فيه ولذي يسكن فيه 7 أسر، مشيرة إلى أن زوجها يتقاضى معاش 1700 جنيهًا لا تكفيهم.