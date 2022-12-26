الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص بتهمة حيازة مخدر الهيروين فى المرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الإثنين، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام و سلاح نارى فرد محلى، كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت معلومات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بحيازة شخص للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج، وبتقنين الإجراءات ضُبط وبحوزته “كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - فرد محلى - ميزان حساس - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائه و السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.

حبس شخص الهيروين سلاح نارى فرد محلى التحري

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