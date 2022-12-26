«الدستور» يكشف كواليس الساعات الأخيرة من مفاوضات الإسماعيلي مع ميدو

كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الإسماعيلي، حقيقة تولي أحمد حسام "ميدو"، منصب المدير الفني للدراويش، خلال منافسات الدوري الممتاز الفترة المقبلة.

الإسماعيلي لـ«الدستور» ميدو يقترب بقوة ولكن كل الاحتمالات واردة؟

وقال المصدر في تصريحات لـ« الدستور »: ميدو ضمن الأسماء المرشحة بقوة لقيادة الفريق فنيا المرحلة القادمة، مع خالد جلال وحمزة الجمل".

وأضاف: "بالفعل هناك خطوط اتصال مباشرة مع ميدو، المفاوضات بين مسئولو الإسماعيلي ونجم الزمالك الأسبق وصلت لمراحل متقدمة للغاية".

وواصل: "هناك جلسة مع ميدو خلال الساعات المقبلة، ربما تكون غد، لحسم الموضوع بشكل رسمي والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقد المدرب الجديد".

وأشار إلى أن عقد ميدو مع الفريق في حالة الوصول لاتفاق نهائي، سيكون حتى نهاية الموسم الجاري مع وضع بند يسمح بتجديده تلقائيا، إذ كنت نتائج الفريق جيدا.

وأكمل: "سيعاون ميدو في مهمته أشرف خضر في منصب المدرب العام، مع استمرار الجهاز الفني الحالي بقيادة أيمن الجمل ولكنه سيتولى منصب مدير الكرة".

وأردف:" أحمد الجمل وعمر جمال سيتولون منصب المدرب المساعد، أما منصب مدرب حراس المرمى، فهناك مفاضلة بين سعفان الصغير ومحمد عبدالمنصف".

وتابع: "فرص سعفان الصغير كبيرة جدا في تولى هذا المنصب، لاسيما أن ميدو طلب أن يكون الجهاز الفني المعاون له من أبناء الإسماعيلية".

وألمح: "ميدو اشترط على مسئولو الإسماعيلي، بضرورة إيجاد حل جذري للأزمة المالية الطاحنة التي يمر به النادي مع سدد اللاعبين لكافة مستحقاتهم المتأخرة".

وعاد المصدر ليقول: "ربما تكون الأزمة المالية، سببا في توقف المفاوضات فجأة مع ميدو خلال الساعات المقبلة، كل الاحتمالات واردة، علينا الانتظار حتى الغد وعدم استبق الأحداث".

وعن إمكانية الإعلان غد عن تعيين ميدو مديرا فنيا للفريق، أوضح المصدر:" ندرس تأجيل الموضوع برمته، حتى في حالة توقيع العقود بشكل رسمي، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من موقعة الزمالك".

وأتم قائلا:"ربما يتواجد ميدو في المدرجات خلال مباراة الخميس، لمشاهدة اللاعبين على أرض الواقع".

ويذكر أن الإسماعيلي قد كلف أيمن الجمل، بمنصب المدير الفني للدراويش بصفة مؤقتة، خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي تم إقالته بسبب سوء النتائج، وتواجد الفريق في مثلث الخطر والمركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

وقاد الجمل الإسماعيلي على مدار المباريات الماضية، حيث تمكن من تحقيق فوز يتيم على حساب إنبي، ليكون الانتصار الوحيد للدراويش حتى الآن، بينما كان نزيف النقاط هو السمة الحاضرة في باقي نتائج الفريق، والتي كان أخرها السقوط أمام المصري في ديربي القناة، أمس، الأحد، بهدف نظيف.