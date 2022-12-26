هل اعترض شيخ الأزهر على توثيق الطلاق الشفهى؟.. أبوالقمصان تجيب

ردت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على من يروجون أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعترض على توثيق الطلاق الشفهي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقالت أبوالقمصان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مقاصد الشريعة هي مصالح الناس، ولما عُرض على شيخ الأزهر النماذج والأهوال التي نراها في المحاكم، وافق، لأنه توجد المصلحة المرسلة، أحد أهداف الشريعة الإسلامية.

وأردفت: "نحن نبحث عن مصالح الناس وتنظيم حياتهم، وتوثيق الطلاق الشفهي في صالح الزوجة والأطفال، ويحل مشاكل كثيرة جدًا، محتاجة قواعد منظمة للعلاقات، ولا يخالف أبدًا مقاصد الشريعة".

وأوضحت أن القيم الدينية مهمة جدًا، لكن تظل مسئولية الدولة وضعها في إطار قواعد محددة، مشيرة إلى أن صندوق دعم الأسرة المصرية يحسم 90% من المشكلات الأسرية، ولطالما طالبوا به.

وختمت: "لو دخل الكلام حيز التنفيذ سنكون أمام نقلة في رقي العلاقات"، مؤكدة أن المطروح في القانون فقهي 100%.

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