أبو القمصان: الحكم بألف جنيه نفقة للأبناء شيء مهين

قالت نهاد أبو القمصان عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، إن صندوق دعم الأسرة نقلة نوعية في حماية العلاقات الأسرية، ويحسم 90% من المشكلات الأسرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا نحتاج في قضايا الأسرة مدد محددة، وأن تكون كل قضايا الأسرة في ملف واحد أمام دائرة قضائية واحد وتأخذ مدى زمني بحد أقصى 60 يومًا، ويتم تسوية كل شئ، من رؤية، وحضانة، ونفقة، وسكن، ومصاريف دراسية".

وأشارت إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، المصاريف الدراسية يرفع بها دعوى عن كل سنة، مردفة: "18 سنة دراسية، بـ18 قضية مصروفات دراسية، ولازم تدفعها الأول وتاخد إيصالات، ثم تشتردها".

وأردفت: "أتمنى صندوق الأسرة يلعب دور في حالة الأب المعثر، لو الزوجة والزوج اتطلقوا لأزمة اقتصادية طاحنة، مش هيقدر يدفع نفقة وقتية، يجب تتدخل الدولة تدفع الحد الأدنى للحياة الكريمة، مينفعش يطلع لحد 500 جنيه نفقة، مينفعش أكل عيال بـ500 جنيه، وألف جنيه، وادي بدل سكن 50 جنيه، بحس إنها مهينة، مش مصاريف مواصلات الست للمحكمة".

وتابعت: "يجب أن تتدخل الدولة، ومن يثبت أنه غير قادر، الدولة تتدخل وتعلق عليه دين ميسر طويل الأمد، يدفع ما تيسر من أقساط عليه".

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