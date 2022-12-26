الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس الوزراء الأفغاني ينفى ممانعة طالبان في حصول الفتيات على التعليم

حركة طالبان
حركة طالبان

نفى نائب رئيس الوزراء الأفغاني مولاوي عبد الكبير المعين من قبل حركة طالبان، اليوم الإثنين، ممانعة سلطات البلاد في حصول الفتيات على التعليم.

وقال عبد الكبير، في اجتماع مع جمعية جامعات خاصة في أفغانستان، إن طالبان لا تعارض حصول الفتيات على التعليم، وتعمل على إنهاء تعليق التعليم في أسرع وقت ممكن.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، فى تصريحات سابقة، بأن وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان أمرت بوقف تعليم الطالبات في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى عن وسائل اعلام أفغانية.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، إن تعليم الفتيات في الجامعات العلمانية مخالف لقوانين الإسلام ومخالف للتقاليد الإسلامية.

«التعاون الإسلامي» تنتقد قرار طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن بالغ قلقه إزاء قرار حركة طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وأشار الأمين العام للمنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين - إلى أن "القرار الصادر إنما يعبر عن سياسة مبيتة لدى سلطات الأمر الواقع ترمي من خلالها على ما يبدو إلى المس بحقوق المرأة الأفغانية"، موضحاً أن "هذا القرار المُحير سوف لن يحرم فقط المرأة الأفغانية من مصدر عيشها وعيش أسرتها، بل والأسوأ من ذلك أنه سيؤثر تأثيراً خطيراً على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لفائدة المجتمعات المحلية الأفغانية الضعيفة".

ووصف حظر عمل المرأة لدى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بالفعل العقيم، داعياً بشدة سلطات الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة والاستمرارية غير المنقطعة لمهام الشبكة الدولية للأمان الإنساني التي تعتبر أفغانستان في أمس الحاجة إليها.

وكانت حركة طالبان قررت الثلاثاء الماضي حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

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