محافظ قنا يفاجئ سوق الصهريج لمتابعة أسعار السلع الأساسية

فاجأ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ظهر اليوم سوق الصهاريج بوسط مدينة قنا، لمتابعة توافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار تخفيفا للعبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

يأتى هذا تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة مراقبة الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

واطمئن محافظ قنا خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنون، خاصة السلع الاستراتيجية من الأرز والسكر والفول والعدس وكافة أنواع البقوليات بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والأسماك، والدواجن واللحوم بجميع أنواعها، مؤكدًا حرص الدولة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة في الأسعار.

كما وجه محافظ قنا الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة التموينية علي المحال التجارية وتحرير محاضر للتجار غير الملتزمين بوضع أسعار استرشادية على السلع الغذائية بشكل واضح، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم جولات رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين على منافذ بيع السلع الغذائية بقري ومدن المحافظة المختلفة لمجابهة المغالاة من بعض التجار في تسعير السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين، لافتاً إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لاحتكار السلع أو تخزينها.