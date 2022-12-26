محافظ أسوان يتفقد نماذج لإحلال وتجديد عربات الحنطور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نماذج لإحلال وتجديد 7 عربات حنطور ضمن المخطط الجارى تعميمه على أكثر من 100 عربة حنطور على مراحل من إجمالى 150 عربة.

وجاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لاستكمال منظومة الخدمات السياحية، خاصة مع حلول الموسم السياحى الجديد، بحضور نقيب سائقى عربات الحنطور يوسف فوزى.

وقال اللواء أشرف عطية إن هناك إرادة وإصرار لتطبيق المنظومة المطلوبة لسير عربات الحنطور داخل المدينة لاستعادة المظهر الحضارى والجمالى أمام الأفواج السياحية والزائرين والمواطنين حيث سيتم تفكيك العربات غير الصالحة للعمل مع السائحين، وتحويلها إلى قطع غيار، مع تكهين غير المستخدم منها.

ووجه إلى تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمراجعة جميع عربات الحنطور التى تعمل داخل المدينة لاستبعاد العربات غير الصالحة أو فى حالة عدم التزام صاحبها وسائقها بالقواعد المرورية، وضوابط حركة السير، والوقوف طبقاً لطلبات الركوب من الزائرين والأفواج السياحية.

وخلال تفقده لعربات الحنطور التى تم إحلالها وتجديدها سواء ما تم تجديده أو ما تم استبعاده من العمل أعطى محافظ أسوان توجيهاته بضرروة تلافى كافة الملاحظات التى رصدها لضمان أقصى تأمين ممكن للراكب، مع عدم تسريب البامبرز للمخالفات.

وأشار إلى أن المحافظة دعمت سائقى الحنطور بـ 3 أطقم من الزى الموحد بجانب دعمهم المادى والعينى، علاوة على تقسيط تكلفة الإحلال والتجديد بأقساط ميسرة لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وهو الذى يتطلب الإلتزام بقواعد حركة السير والوقوف، فضلاً عن إرتداء الزى الموحد، والنظافة العامة.

فيما أعطى المحافظ توجيهاته بسرعة تسليم البايكات والمحلات فى السويقات الجديدة لحوالى 60 من أصحاب عربات الحنطور بعد سحب الرخص منهم ضمن خطة الإحلال والتجديد للعربات الغير مؤهلة للخدمات السياحية، وهو الذى يتوازى مع إستبدال رخص الحنطور برخص سيارات ميكروباص ضمن نفس الآلية.

وكلف مسئولي الجهات المختصة بعمل حملات دورية انضباطية داخل الشوارع الرئيسية للتعامل مع المخالفين من سائقى الحنطور، مع إجراء التحاليل الطبية للكشف عن متعاطى المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة معه.