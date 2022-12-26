طارق حامد وحجازى أساسيان مع اتحاد جدة أمام التعاون

كشف البرتغالي نونو سانتوس، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

ويلعب ثنائي المنتخب الوطني أحمد حجازي وطارق حامد في صفوف اتحاد جدة، في التشكيل الأساسي لفريقهم أمام التعاون.

جاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: طارق حامد - برونو هينريكي - عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبدالرزاق حمد الله

📋| إليكم اختيارات المدرب نونو سانتو

لقائمة مواجهة #الاتحاد_التعاون 🐅⚽️ pic.twitter.com/rKeOAdj6Bs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 26, 2022

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي منذ أيام، تمديد عقد أحمد حجازي، مدافع الفريق والمنتخب الوطني، لمدة 4 سنوات مقبلة، حتى 2026.

أحمد حجازي يلعب ضمن صفوف اتحاد جدة منذ أكتوبر 2020 وانضم على سبيل الإعارة قادمًا من نادي وست بروميتش الإنجليزي، وبعد انتهاء الإعارة في 30 يونيو من العام الماضي وقع على عقد دائم مع النادي لمدة موسمين.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة، تويتر، أعلن من خلاله تجديد عقد حجازي حتى 2026، ويظهر خلاله أثناء تواجده داخل مقر النادي بالإضافة إلى لقطات أرشيفية من مبارياته مع الفريق، وعلق:" حجازي لسه نمر".

وقال حجازي في الفيديو الخاص بتجديد عقده: "توقيعي لنادي الاتحاد واستقبال الجماهير وهدفي الأول مع الفريق من اللحظات التي لا يمكن أن أنساها».

وأضاف: "من اليوم الأول أشعر أنني في بيتي، واليوم نستكمل قصتنا".

أحمد حجازي بدأ مسيرته ضمن ناشئي نادي الإسماعيلي وانضم للفريق الأول ومنه احترف لصفوف فيورنتينا في يوليو 2012، وأعير إلى نادي بيرجويا في شتاء 2015، ثم عاد من النادي لصفوف فيورنتينا ومنه انضم للأهلي في نفس العام.

وقضى حجازي عامين ضمن صفوف النادي الأهلي، قبل الانتقال لنادي وست بروميتش على سبيل الإعارة في صيف 2017، ثم انضم بشكل نهائي في شتاء 2018، وقضى عامين ونصف ضمن صفوف الفريق قبل الانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

ولعب أحمد حجازي 54 مباراة بقميص اتحاد جدة، وسجل 8 أهداف بقميص الفريق.