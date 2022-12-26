محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ونائب رئيس الجامعة.



وخلال الاجتماع هنئ محافظ الغربية الحاضرين وشعب الغربية بمناسبة قرب احتفالات رأس السنة الميلادية، واحتفال الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد.



وأكد رحمي على التعاون الوثيق مع الجامعة في رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية طوال فترة الاحتفالات، كذلك البدء في تطوير مدخل المستشفى الجامعي ومدخل معهد الأورام، كما أشار رحمي إلى قيام المحافظة بتنظيم قوافل اجتماعية تماشياً مع خطة المحافظة في تنفيذ توصيات تقرير أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود ذكي على التعاون الوثيق مع المحافظة في كافة المجالات مثمنا دور المحافظ في تنظيم جولات مستمرة لمراقبة الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان رحمي، قد افتتح صباح اليوم، ملعبين ومدرسة بمركز السنطة بحضور النائب عامر الشوربجي ، الأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، وذلك ضمن جولات المحافظ المستمرة بمختلف المراكز والمدن لافتتاح المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة .

بدأ المحافظ الافتتاحات بالملعب الخماسي بمركز شباب السنطة ومركز شباب إشناواي واللذان نفذت بهما أعمال إحلال وتجديد بتكلفة بلغت مليون و 200 ألف بمساحة 900 متر لكل منهم.

كما افتتح المحافظ أيضا مدرسة كفر حواي للتعليم الأساسي والمقامة على مساحة 1203 متر بتكلفة 5,5 مليون جنيه وتشمل كافة التجهيزات من قاعات دراسية ، أجهزة حديثة ومعامل متطورة ، حيث تفقد المحافظ المدرسة وشاهد أنشطة التخييم والكشافة بالفناء إلى جانب مشاهدته لعدد من الأنشطة الفنية وفقرات إلقاء الشعر والذي عكست بدورها الوعي الوطني للطلاب بما يتم من إنجازات على أرض الواقع في ظل الجمهورية الجديدة واختتم المحافظ جولته في أرجاء المدرسة بمشاهدة عروض الكاراتيه من الطلاب.