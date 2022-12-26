ضبط 750 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 750 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة الجمالية قبل استخدامها في احتفالات ليلة رأس السنة.

وفي التفاصيل، وردت معلومات وتحريات لحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) بالاتجار بالألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وُعثر بداخل المخزن المشار إليه على (22 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية بإجمالي 750 ألف قطعة ألعاب نارية).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.