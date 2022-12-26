الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف بـ81 مليون دولار

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن نصيب مستلزمات الأعلاف بلغ حوالي 81 مليون دولار، حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ومن خلال القطاع المصرفي.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة باتخاذ الترتيبات الخاصة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، ووفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تم 
‏الإفراج عن بضائع بحوالي 300 مليون دولار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأضاف "القصير" أن الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022) 1.427 مليون طن منهم 971 ألف طن ذرة، 456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم الإنتاج الداجني بمعهد الإنتاج الحيواني عن أهم بدائل الأعلاف الخضراء في صناعة الدواجن التي تعتمدها وزارة الزراعة لتحقيق انفراجة في أسعار الأعلاف مثل البرسيم والحشائش الخضراء والأزولا والفول السوداني وكسر مصانع المكرونة.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني عن أهم أسباب أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف ، والتي تكمن في اعتماد هذه الصناعة على العلائق المُركزة بنسبة 100%، ما يؤدي لمُضاعفة إجمالي حجم التكلفة الفعلية، والتي تنعكس بالقدر ذاته على أسعار تداول المُنتج النهائي، المعروض أمام المُستهلك بالسوق المحلي.

وزير الزراعة الإفراج افراج الف أعلاف الذرة مليون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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