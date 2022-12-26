الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حسن عمار: كلمة الرئيس السيسي تؤكد إصرار الدولة على استكمال مسيرة البناء

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمحافظة الجيزة، جاءت كاشفة وواضحة لكافة الأوضاع والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية، فضلًا عن كونها أيضًا تعكس حرص الرئيس السيسي على تعزيز ثقافة الوعي وإصرار القيادة السياسية على استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم هذه التحديات من أجل الوصول بالدولة إلى بر الأمان.

وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي كشف خلال كلمته عن إجمالي إيرادات قناة السويس من سنة 1975 وحتى اليوم والتي استطاعت أن تجني 220 مليار دولار، قائلًا: "لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه داخل الصندوق كان زمانّا بنتكلم على 50 مليار دولار داخل الصندوق"، مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من موارد وقدرات تمكنها فى تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ومدخلاتها، ليسهم ذلك في تحقيق نمو مستدام للصناعة المحلية ودفع عجلة الإنتاج للأمام وفتح أسواق جديدة بالخارج ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس اليوم يؤكد حرصه على توضيح وشرح التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي نجمت عنها الأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن الحد من استنزاف مواردنا الطبيعية بتصديرها في صورتها الأولية والعمل على الحد من فاتورة استيراد المنتج النهائي بالعملة الصعبة، كان أولوية رئيسية تسعى الدولة لتحقيقه وهو ما يترجم في توسعات مشروعات شركة النصر للكيماويات الوسيطة بافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية، والتي تعد أحد أذرع الدولة الهامة فى العديد من المنتجات الاستراتيجية، والمتميزة بأعلى درجات الجودة والدقة.

وتابع، "الشركة متفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع  العاملة فى نفس المجال بالشرق الأوسط  وذلك لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بها واختلاف منتجاتها المهمة والمؤثرة والتي يصعب غيابها أو توقفها لأى مبرر بما لها من حساسية وضرورة هامة في تغطية احتياجات السوق المحلي وتيسير حياة المواطن المصري".

وشدد أن افتتاح محطة توليد الطاقة الثلاثية يعد الأول من نوعه في مصر وينتظر تعميمه لتدخل مخرجاتها كمنتج وسيطة فى صناعات قومية داخل عدة قطاعات حيوية، قائلا " تلك الجهود وغيرها من تحركات الدولة الأخيرة تواجه أي خلل قد يحدث في سلاسل التوريد العالمية أو أي سيناريوهات مفاجئة تتعلق بالمنظومة الصحية وتؤدي لدعم وتوطين مزيد من الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وهو ما يحقق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية"، مشيرا إلى أن ذلك  يتماشى مع مستهدفات الرئيس السيسي لتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تكوين قاعدة صناعية مصرية ذات تنافسية وجودة عالية.

الغازات الطبية النائب حسن عمار توفير العملة الصعبة دعم الاقتصاد الوطني زيادة فرص العمل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب محطة توليد الطاقة الثلاثية مجمع الصناعات الكيماوية

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