الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة معتز مطر ومحمد ناصر للمحاكمة في قضية طلائع حسم

معتز مطر ومحمد ناصر
معتز مطر ومحمد ناصر

أمرت جهات التحقيق بإحالة 111 متهما في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية" للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وجاء من بين أسماء المتهمين: معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

وجاءت أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين كالتالي: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالي من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

معتز مطر محمد ناصر طلائع حسم قضية طلائع حسم نيابة أمن الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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