الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيارة تنهي حياة عامل رخام أثناء عبوره الطريق الدائرى بالقليوبية

حادث
حادث

 وقع حادث اصطدام سيارة مسرعة بعامل، أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حيث لقي مصرعه وذلك لإصابته بنزيف بالمخ، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة المتسببة بالحادث.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة عامل رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بنزيف بالمخ، إثر اصطدام سيارة مسرعة "فر قائدها هاربا بعد الواقعة"، به أثناء عبوره الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها.

حادث اصطدام سيارة مسرع الطريق الدائري أم بيومي مركز شرطة قليوب مشرحة مستشفى قليوب

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