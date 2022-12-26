السجن المشدد 10 سنوات لمبيض محارة قتل شقيق زوجته بأسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة مبيض محارة بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بقرية المعصرة بمركز الفتح، في القضية 8366 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب.

بداية الواقعة إلى أنه حال تواجد زوجة المتهم "ع . م"، مبيض محارة وشقيقة المجني عليه "ع . س" بمنزل والدها وحال خروجها من المنزل في الصباح لتعود إلى منزل زوجها فوجئت بشقيقها "المجني عليه" يعترض طريقها ودار فيما بينهما حوار حول ما إذا كان زوجها "المتهم" قام بالتعدي على والدها بالضرب، وعقب ذلك قام المجني عليه بصفعها على وجهها ورأسها، واتجه المجني عليه إلى منزل زوجها حاملا فرد رصاص وسنجة، وعندما وصل إلى منزل المتهم وأبصره تبادلا إطلاق الأعيرة النارية في السماء، وقام المتهم بإطلاق عيار ناري آخر أصاب المجني عليه مما أسقطه أرضا، والذي تسبب في وفاته.