الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الدواجن
الدواجن

واصلت أسعار الدواجن استقرارها في بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الإثنين.

وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الدواجن

سجل سعر الفراخ البيضاء من 37 إلى 39 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ الساسو من 53 إلى 57 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراخ البلدي من 56 إلى 61 جنيهًا للكيلو.

 سجل سعر أمهات أبيض من 24 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت

سجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم 1.75 إلى 2 جنيه للكتكوت.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم 2.57 إلى 3 جنيهات للكتكوت.

تراوح سعر كتكوت بلدي عمر يوم بين 4 و4.50 جنيه للكتكوت.

أسعار البط 

تراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 6.50 و7.50 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم بين 14 و15 جنيهًا للكتكوت.

تراوح سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين 15 و15.50 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر البط فرنساوي عمر يوم بين 24 و24.50 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر البط مسكوفي عمر يوم بين 47 و47.25 جنيه للكتكوت.

تراوح سعر البط مولار عمر يوم بين 31 و32.50 جنيه للكتكوت.

أسعار الرومي

وتراوح سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم بين 16.50 و17.00 جنيه للكتكوت.

وسجل سعر كتكوت رومي بوم عمر يوم من 16.00 إلى 16.50 جنيه للكتكوت.

وسجل سعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 إلى 17 جنيهًا للكتكوت.

وسجل سعر كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45 يومًا من 44.00 إلى 44.50 جنيه.

أسعار البيض

وسجل سعر البيض الأحمر من 72 إلى 76 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر البيض الأبيض من 71 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكرتونة.

وسجل سعر البيض البلدي من 74 جنيهًا إلى 76 جنيهًا للكرتونة.

استقرارها بورصة الدواجن اليوم الاثنين جاءت الأسعار اسعار الدواجن

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وائل لطفي

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