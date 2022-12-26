حملة للقضاء على المباني المخالفة ورفع عدادات في مدينة العبور

أكد المهندس عبد الروؤف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة أعمال متابعة الأسواق، وشن حملات مستمرة للقضاء على العشوائيات بالمدينة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات وزير الإسكان بالانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها كاملة المرافق.

وفي نفس السياق كلف المهندس عبد الرؤوف الغيطي بتشكيل لجنة من إدارة الإزالة والتنمية والإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير بالمدينة.

وقد وجه المهندس عبد الرءوف الغيطي، بعدم التهاون مع أي مخالفات بنائية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة ضدهم. وبناء عليه تم تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لمباني مخالفة وتقفيل بالبدروم واستغلاله محلات، ومخازن مخالفة لشروط التراخيص بالقطعة رقم (٢) بلوك (١٨٠٩١) بالحي

التاسع.



وأفاد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أنه تم تنفيذ غلق ورفع عداد الكهرباء بالقطعة رقم (١) بلوك (١٨٠٦٩) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مطبعة ملابس، كما تم غلق ورفع عداد الكهرباء بالقطعة رقم (٨) بلوك (١٨٠١٣) بالحي التاسع لاستغلال البدروم مكتب إداري.

وأشار إلى أن أثناء مرور الحملة تم ضبط سيارة نقل تعمل دون تصريح والسير دون مشمع، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات والمعدات المضبوطة بمقر الجهاز، مؤكدا على استمرار الحملات مهما واجهنا من صعوبات حتى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات وإعادة الواجهة الحضارية، والانضباط الأمني إلى شوارع المدينة.