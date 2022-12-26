الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحضور قديروف.. المسؤولون الروس يزورون قاعدة تدريب القوات الخاصة فى الشيشان

رئيس جمهورية الشيشان
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف

زار النائب الأول لرئيس إدارة الرئيس الروسي سيرغي كيرينكو والمبعوث الرئاسي لمنطقة الشرق الأقصى يوري تروتنيف قاعدة تدريب لجامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس بجمهورية الشيشان.

 

وشاهد المسؤولان برفقة رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف التدريبات على الرماية كما أطلعوا على معدات التمارين.

 

ويتدرب في جامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس حوالي 100 متطوع من "الاتحاد الروسي للفنون القتالية".

 

واقترح تروتنيف إنشاء مراكز تدريب للقوات الخاصة في مناطق روسية أخرى على غرار جامعة القوات الخاصة الروسية في الشيشان.

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وائل لطفي

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