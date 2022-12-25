الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال خطاب عيد الميلاد.. ملك هولندا يرحب بالاعتذار عن العبودية

ملك هولندا
ملك هولندا

رحّب ملك هولندا فيليم ألكسندر في خطابه بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الأحد، باعتذار الحكومة هذا الأسبوع عن دور الدولة الهولندية في 250 عاما من العبودية، معتبرا أنّ ذلك يمثل "بداية طريق طويل".

وقال الملك فيليم ألكسندر من قصر تن بوش في لاهاي "لا أحد يتحمل اليوم المسئولية عن الأعمال غير الإنسانية التي لحقت بحياة أولئك الرجال والنساء والأطفال".

وأضاف "لكن من خلال مواجهة ماضينا المشترك بصدق والاعتراف بالعبودية جريمة ضد الإنسانية، فإننا نضع الأسس لمستقبل مشترك".

وتابع ملك هولندا "مستقبل نقف فيه ضد كل أشكال التمييز والاستغلال والظّلم المعاصرة".

ووعد فيليم ألكسندر أن الموضوع "سيحظى باهتمام" أعضاء العائلة الملكية "في العام التذكاري القادم"، مؤكداً أنهم سيظلون "معنيين" به.

وأردف "اعتذار الحكومة هو بداية طريق طويل".

العبودية في هولندا

ساهمت العبودية في تمويل "القرن الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف افريقي خصوصا نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.

أثار اختيار 19 ديسمبر موعدًا للاعتذار جدلاً في هولندا وخارجها، فقد أرادت المنظمات المختصة في بحث تاريخ العبودية وإرثها أن يتم تقديم الاعتذار في الأول من يوليو، وهو التاريخ الذي يوافق 150 عامًا على انتهاء العبودية.

وأعربت رئيسة وزراء سان مارتن ورئيس سورينام عقب تقديم الاعتذار عن أسفهما لعدم وجود حوار من جانب هولندا.

كما تم انتقاد عدم إعلان إجراءات ملموسة من جانب الحكومة في بعض المستعمرات السابقة، فيما طلب البعض بدفع تعويضات إلى المتضررين.

ووعدت الحكومة بإقامة العديد من فعاليات إحياء الذكرى اعتبارا من العام المقبل.

عيد الميلاد الدولة الهولندية فيليم ألكسندر الحكومة العبودية الأعمال غير الإنساني ة الرجال جريمة ضد الإنسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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